Henri, hanté par une nuit de terreur, se lance dans une quête improbable : démêler les énigmes de la vie de son grand-oncle Henry, un homme dont il porte le prénom mais dont il ignore tout. Guidé par une force invisible, il traverse les époques et les continents, suivant les traces de cet aïeul mystérieux. Son périple le confronte à des secrets de famille enfouis, secrets qui chamboulent sa vie et l'entraînent dans une mission extraordinaire. Redibo, premier roman de Gian Orsa, est une saga captivante qui mêle suspense, histoire et spiritualité. Une exploration des liens invisibles qui nous unissent à nos ancêtres et à notre propre destin. Plongez dans cette aventure inoubliable où passé, présent et futur se confondent pour révéler la vérité. Et vous, oserez-vous affronter les secrets de votre propre famille ?