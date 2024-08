Sweet Dreams are made of Ruins Tome 1. Ascension

2069, banlieue d'Ephème. Khione Blythe passe ses nuits à chanter et danser dans un bar pour gagner de quoi survivre, et ses journées à fuir la réalité désolante. Comme la plupart des femmes ici, elle pensait avoir plus de chances de finir sa vie abattue dans une rue sombre que de changer de statut social. Et pourtant... Pourtant un soir comme tant d'autres, elle voit son destin basculer. Repérée pour devenir l'égérie d'une firme qui recrute de jeunes talents, elle sort de l'ombre et se retrouve propulsée dans un monde de lumière où l'impossible s'achète avec une poignée de billets. Et si derrière cette apparente perfection se cachait une vérité plus sombre ? Le beau et mystérieux Viktor Kortain en sait quelque chose... Dans ce monde dystopique qui oscille entre rêve et cauchemar, entre ombres et lumières, entre manipulations et conflits d'intérêts, saurez-vous faire tomber les masques avant que ceux-ci ne soient arrachés ?