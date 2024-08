Folie à deux. Unis par les liens du meurtre, du sang et du diable

Harley Quinn et le Joker ou Mickey et Mallory Knox sont, pour la plupart des cinéphiles, des personnages de fiction, couples de psychopathes symboles d'un amour fou, fusionnel et surtout, débarrassé de toutes contraintes morales. Cette "folie à deux" est-elle inspirée aux scénaristes d'Hollywood par des affaires de meurtre bien réelles ? L'histoire moderne de la criminologie nous apprend que, même si le cas est rare, les tueurs en série trouvent parfois leur âme soeur, et souvent, il leur prend l'envie de pimenter leurs ébats amoureux avec des kidnappings, des sévices en tous genres et des mises à mort d'une brutalité inouïe. Qui sont ces couples de l'enfer, et quelle est la dynamique qui les pousse à braver les lois des hommes et des dieux pour assouvir leurs fantasmes les plus sordides ? A travers le récit de dix histoires vraies mettant en scène, entre autres, des cannibales russes, des vampires allemands et des échangistes anglais, Nicolas Castelaux nous invite à lever l'épais rideau qui cache ce qui se passe derrière les fenêtres de ces ogres bicéphales.