"En arrivant dans la salle qui avait été réservée, au premier étage du club-house, pour l'interview, je l'avais aperçue à l'autre bout d'une grande table de réunion, à laquelle je m'étais assise à mon tour. Elle m'avait semblé à l'aise, étirant ses jambes, tripotant une petite bouteille d'eau dont elle s'était appliquée à déchirer méticuleusement le bandeau de papier. Nous nous étions souri et, rapidement, l'interview avait commencé, après que la journaliste nous eut demandé, à toutes les deux, comment nous nous sentions à la veille d'une finale de championnats de France - j'avais répondu bien, je me sentais bien, oui, même si ce n'était pas le cas, mon père m'ayant toujours répété de ne pas montrer à son adversaire la moindre faiblesse". Stanislas Tain est né en 1990 et vit à Blois. Prêt à tout est son premier roman.