Bad for me Tome 2

Attention : ce livre est une romance sombre qui n'entre pas dans les codes de la romance classique : romance y rime avec violence, et certaines scènes peuvent surprendre les lectrices non averties. Il faut accepter la fin d'une histoire pour pouvoir en écrire une nouvelle. Celle de Julian et Amanda est-elle réellement terminée ? Un seul homme peut changer votre existence à tout jamais. Celui que j'aimais a choisi de disparaître, m'abandonnant, me laissant refaire ma vie dans laquelle il n'avait plus sa place. Cependant, quand je réussis enfin à me reconstruire, le destin me joue un mauvais tour en le replaçant sur mon chemin. Julian revient, plus sombre que jamais, hanté par ses propres démons qui le gouvernent totalement. Face à moi ne se trouve plus un étudiant à l'avenir incertain, mais un homme dangereux, aux mains tachées de sang. Les années ont passé, et j'ai changé, moi aussi. La fuite n'est plus une option. J'ai décidé de lutter contre cet embrasement qui lèche ma peau, de l'affronter malgré nos corps qui brûleront éternellement l'un pour l'autre. Je veux découvrir tous les secrets qui l'entourent, quitte à m'aventurer sur un terrain aussi dangereux que glissant. Me frayer un chemin parmi les mensonges et les trahisons des gens que j'aime n'est plus une option, mais une nécessité. Mon ancien amour me tend les bras. Cette passion malsaine m'appelle à nouveau. Julian va-t-il me guider jusqu'à ses ténèbres ? Est-ce le prix à payer pour le sauver ? Nous sauver ?