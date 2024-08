Azuro : Azuro a disparu !

Alors qu'Azuro reçoit la visite inattendue de sa meilleure amie Morgane, celle-ci lui apporte une lettre, qu'elle a trouvé sur le pas de porte du dragon bleu. Intrigué, Azuro ouvre la lettre et HOP, rétrécit... Il se retrouve plus petit que les brins d'herbes du jardin... Puis, lorsque l'effet du sortilège se dissipe et qu'Azuro retrouve sa taille normale, voici qu'il se multiplie et bientôt cinq Azuros s'amusent dans le jardin... Mais qui peut bien avoir jeté un sort à Azuro ?