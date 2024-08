Zoltan Zékator et Joseph Staline mangent des artichauts

C'est à Kum-Bum, ville religieuse du Tibet, dans les années trente. Venu de Senlis, un couple se déchire. Lui, Grégoire, est un nain. Il est riche. A ses heures, il est également peintre. L'image d'une adolescente, Zulma, l'obsède. Elle, Adinolfa, ancienne femme légère, est devenue obèse. Elle est en mal d'enfant, et se trouve au Tibet pour prendre livraison d'un garçonnet dont elle a passé commande. Or, celui-ci, après une brève rencontre, disparaît. L'extravagante Adinolfa le retrouvera-t-elle ? Telle est l'affaire : elle est à rebondissements. Un voyage commence vers la Mongolie. Poursuite (mais qui est devant qui ? ), bataille, enlèvement, évasion. Spécialités érotiques et jalousie éternelle. Un zeppelin, à l'équipage exclusivement féminin, surplombe le théâtre de ces intrigues : il arrive qu'il les dénoue, provisoirement. Le roman est échevelé, souvent burlesque, parfois inquiétant. Il est aussi lucide et ironique : un narrateur, fréquemment, nous fait part de ses doutes stylistiques, de ses opinions sur ses personnages et, même, de ses incertitudes sur leur devenir, lesquelles constituent, d'ailleurs, une manière d'ultime rebondissement.