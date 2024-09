Une autre histoire du Néolithique. Des chasseurs-cueilleurs aux premiers paysans

Aujourd'hui, nous sommes quasi tous sédentaires : nous vivons toute l'année au même endroit, nous ne déménageons plus au fil des saisons ! On pratique l'agriculture et l'élevage et des villes sont bâties au quatre coins du monde. Mais cela n'a pas toujours été le cas ! Voici la grande histoire du Néolithique ! Quand et comment avons-nous adopté ce mode de vie ? Quelles inventions l'ont accompagné ?