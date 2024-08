Des colonisés ingouvernables. Adresses d’Algériens aux autorités françaises (Akbou, Paris, 1919-1940)

Le 6 rue Lecomte abrite, à partir de 1925, le Service des affaires indi­gènes nord-africaines. Rattaché à la préfecture de police, il est chargé de surveiller les travailleurs coloniaux qui ne sont ni pleinement fran­çais ni étrangers. Bientôt surnommé le "bureau arabe" , il accueille plus de 300 personnes par jour, essentiellement des Kabyles venus travailler à Paris. Le SAINA est un organe principalement répressif mais il traite néanmoins de nombreuses plaintes venues des deux bords de la Méditerranée. Ces requêtes donnent à comprendre la si­tuation coloniale et l'expérience migratoire au quotidien : dettes de jeu, affaires familiales, demandes d'exonérations fiscales, dénonciation de faits de corruption, litiges fonciers, etc. Rédigées le plus souvent par des écrivains publics, elles sont la matière d'une micro-histoire intime et politique, qui relie la Kabylie et la métropole parisienne. Explorant les quinze cartons d'archives, sauvées in extremis des caves humides d'une école, Emmanuel Blanchard a mené l'enquête. Les lettres exhumées révèlent les stratégies d'adaptation à l'Etat colonial de colonisés qui, finalement, n'apparaissent jamais autant "ingouver­nables" que lorsqu'ils demandent à faire valoir leurs droits, c'est-à-dire à être gouvernés comme des administrés, non à être commandés comme des sujets. Emmanuel Blanchard, historien et sociologue, est professeur des universités à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Il est également chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) et à l'Institut national d'études démographiques (INED). Il est notamment l'auteur d'une Histoire de l'immigration algérienne en France (La Découverte, 2018).