Gospel, soul, blues, pop, jazz, rhythm'n'blues : Aretha Franklin a tout chanté. Sa musique constitue la bande-son de la deuxième partie du XXè siècle, de l'optimisme un peu naïf du début des années soixante à celui plus tapageur des années quatre-vingt, en passant par la lutte pour les droits civiques au coeur des années soixante et soixante-dix. Voix majeure des musiques afro-américaines, la Queen of Soul est aussi un des grands symboles de l'Amérique, qu'elle incarne quand elle chante pour l'investiture de Barack Obama qui dira, quelques jours plus tard, que "l'histoire américaine surgit quand Aretha chante" . Derrière les paillettes d'une vie passée sous les projecteurs se dessine le parcours d'une "self made woman" née dans une famille pauvre de Memphis et dont la réussite résulte d'un talent unique, d'un sens très précis des attentes du public et d'un travail acharné, quitte à sacrifier son bonheur pour répondre aux exigences d'une carrière aux allures de vocation.