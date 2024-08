L'Antisémitisme expliqué aux jeunes

Pourquoi les Juifs sont-ils l'objet d'une haine particulière ? Quand l'antisémitisme est-il apparu ? Est-ce une forme du racisme ? Pourquoi Hitler détestait-il les Juifs ? Comment l'antisémitisme a-t-il pu renaître après le génocide des Juifs ? Nier le génocide, est-ce être antisémite ? Les Juifs ont-ils le monopole historique de la souffrance ? Existe-t-il un "business de la Shoah" ? Pourquoi une partie de la jeunesse est-elle séduite par des discours antisémites ? A-t-on le droit de critiquer Israël ? L'antisionisme ou le soutien à la Palestine, est-ce de l'antisémitisme ? Ce petit livre n'hésite pas à poser les questions les plus dérangeantes. Cette nouvelle édition mise à jour démonte avec clarté et tranquillité les idées fausses, les pièges et les théories du complot qui prennent de l'ampleur depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 contre Israël