Les ceintures de Charivari - Grammaire CM

Pour s'entrainer en autonomie et progresser à son rythme ! Un dispositif proposé par l'autrice-blogueuse Charivari qui facilite la gestion de classe, la différenciation, les doubles niveaux et les ateliers ! Comme au judo, les élèves s'entrainent en vue d'obtenir une couleur de ceinture. En atelier de 20 min, les élèves s'entrainent avec des cartes autocorrectives. Quand ils sont prêts à " passer " une ceinture, ils font un test corrigé par l'enseignant. e. C'est eux qui décident ! Ils peuvent le passer autant de fois que nécessaire jusqu'à atteindre 80 % de bonnes réponses pour ensuite s'entrainer sur la couleur suivante. Et aussi, les élèves les plus avancés peuvent aider leurs camarades à obtenir leur ceinture : du coaching entre élève pour favoriser l'entraide et la réussite de tous ! La boite Grammaire CM : 150 cartes d'entrainement par boite, séparées en ceintures de compétences par des intercalaires. Le guide pédagogique avec la présentation du dispositif et des conseils concrets. 24 planches de gommettes. Le verso des cartes présente désormais un conseil en lien avec l'exercice de la carte, ce qui est nouveau. INCLUS ! Numérique à télécharger avec la boite : - Les fiches de tests (également en version DYS) - Les corrigés des tests - Les fiches de suivi (également en version DYS) - Les cartes de coach - Les contrats de coaching - Les diplômes de coach > Le mode d'emploi pour activer les ressources : ecole. nathan. fr/activation_numerique Le dispositif des ceintures de compétences a été inventé par Fernand Oury, un pédagogue judoka. Il s'inspire directement des couleurs des ceintures de judo.