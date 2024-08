Sweet Dreams are made of ruins Tome 2 : Apogée

Le rêve de Khione a tourné au cauchemar. Du sang sous une pluie de paillettes. Des meurtres en coulisses. Et surtout, ces fils dorés à ses mains et à ses pieds qui semblent faire d'elle une marionnette... articulée. Un simple conseil : Ne vous laissez pas endormir. Ne vous laissez pas éblouir. Les beaux rêves sont faits de ruines. Le deuxième et dernier tome de la duologie