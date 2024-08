The New York Times Book Review La police repêche, au petit matin, un cadavre flottant dans les eaux sales d'un canal de Venise. Tous les indices concluent à une agression crapuleuse, mais pour le commissaire Brunetti le mobile apparent est un peu trop simple. Et l'identité du mort est embarrassante : c'est un militaire américain de la base de Vicence. Peu de temps après, un palazzo appartenant à un riche homme d'affaires milanais est cambriolé. Les deux affaires semblent apparemment sans rapport, et pourtant Brunetti s'obstine à en voir un, d'autant plus que dans son entourage on essaie fermement de le détourner de cette hypothèse. Et comme ci tout s'entrelace, à l'image du labyrinthe des canaux, Brunetti devra naviguer dans des eaux que ne trouble pas seulement la pollution, entre les colères de son supérieur irascible et sa trépidante vie de famille. En toile de fond, la cité des Doges avec son atmosphère délétère et sa magie envoûtante. Donna Léon est née en 1942 dans le New Jersey et vit à Venise depuis plus de quinze ans. Elle y enseigne la littérature dans une base de l'armée américaine. Après Mort à la Fenice (Calmann-Lévy, 1997), Mort en terre étrangère est la deuxième enquête du commissaire Guide Brunetti. A propos de Mort à la Fenice. " Guide Brunetti porte haut les couleurs de la police vénitienne et XXX et une exploration décapante de la cité des Doges. " Pierre Billard, Le Point Traduit de l'anglais par William Olivier Desmond.