Le garçon qui ne parlait pas

"Une intrigue savoureuse dans la charmante Venise". Le Parisien Magazine A la mort de l'homme sourd et muet qui travaillait dans leur pressing, le commissaire Brunetti et son épouse, Paola, bouleversés, découvrent qu'il n'existait pas dans les registres. Aucune trace du garçon qui ne parlait pas ! Et sa mère refuse d'aller voir la police. Brunetti se rend alors compte qu'une famille d'aristocrates semble mêlée à ce décès mystérieux. Mais pour quelle raison ces gens puissants et influents auraient-ils éliminé le malheureux ? Née dans le New Jersey, Donna Leon a vécu pendant plus de trente ans à Venise. Traduites en trente-cinq langues, les enquêtes du commissaire Brunetti ont séduit des millions de lecteurs. Toutes sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gabriella Zimmermann