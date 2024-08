Grande fille

Lena a hâte d'être demain. C'est le jour du spectacle de fin d'année. Elle va jouer dans une pièce et son petit frère, Hayato, jouera des castagnettes. Mais le jour de la représentation, catastrophe, Hayato est malade, il tremble de fièvre, et sa maman ne peut pas le laisser. Lena va devoir se débrouiller toute seule... Dans les coulisses, en s'habillant comme une grande, Lena se répète en boucle : "Ca va aller, ça va aller... ", mais elle a le coeur gros et si peur de se tromper. Elle pense à sa maman, elle aimerait tellement qu'elle soit là. Il paraît qu'on peut toujours compter sur les papas ou les mamans pour arriver à temps. Est-ce que c'est bien vrai ? Un album tendre pour aider les petits à devenir grands sans trembler !