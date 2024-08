Un oiseau dans le vent

Un matin ou peut-e^tre une nuit, une cage quitta son grenier et s'en alla par les jardins, les parcs, les pre ? s et les fore^ts a` la recherche d'un oiseau... Mais qu'en pense l'oiseau, au juste ? Une fable lumineuse e ? crite par Fre ? de ? rique Elbaz et magnifie ? e par les illustrations de Marjorie Be ? al.