Art concret+Nature=Homme vu par une fleur

Explorer les relations subtiles entre l'art concret et la nature, tel est le dessein de cet ouvrage placé sous le signe d'une sculpture de Jean Arp dont le titre, Homme vu par une fleur, invite à renverser toutes nos certitudes. Des chemins de traverse sont empruntés pour observer la manière dont la nature s'immisce dans les problèmes mathématiques de Max Bill, s'octroie une place non négligeable dans la création de la pionnière du Computer Art Vera Molnár, préside à la pensée écologique de Gottfried Honegger, constitue un modèle essentiel pour les artistes de ZERO tels que herman de vries ou Heinz Mack, offre un espace infini qu'explore la poète spatialiste Ilse Garnier. Pour concrétiser cette rencontre entre l'art et la nature, des jardins d'artistes, d'architectes, de designers, de paysagistes tels que Sophie Taeuber-Arp, Gabriel Guévrékian, Herbert Bayer, Roberto Burle Marx ou Gilles Clément ouvrent le champ des possibles. Alex Balgiu, Isabelle Ewig, Gilles Fage, Sibylle Hoiman, Mirela Ionesco, Noémi Joly, Camille Lesouef, Guitemie Maldonado, Hélène Meisel, Anne Moeglin-Delcroix, Vera Molnár, Anne Monier Vanryb, Matthias Noell, Sébastien Tardy, Gilles A. Tiberghien Edition en partenariat avec le Centre André-Chastel (UMR 8150),? le Centre national des arts plastiques (Cnap) et l'Espace de l'Art Concret (eac).