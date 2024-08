Quatre-Saisons Circus. 1 CD audio MP3

C'était arrivé un soir de septembre, pendant le spectacle. Quelque chose avait craqué dans le dos d'Antonio. Depuis, le clown violoniste devait rester couché. Un jour de novembre, on frappa à la porte. Toc toc toc. C'était son ami Automne ! Au fil de l'année vinrent Hiver puis Printemps et Eté. Au fil des saisons, Antonio recouvra la santé... Un livre-CD hommage à Arcimboldo et Vivaldi pour fêter les saisons ! Retrouvez sur le CD l'histoire et des extraits des Quatre Saisons.