Les faux savants. Plongée au coeur du complotisme scientifique

Laurent Foiry nous entraîne ici dans une enquête captivante au coeur du complotisme scientifique. Les théories du complot se multiplient et se propagent rapidement. La science n'est pas épargnée et sa complexité en fait même un terrain de jeu idéal pour les manipulateurs en tout genre. Qui sont-ils ?? Quelles sont leurs motivations ?? Comment parviennent-ils à berner le public ?? Et quelles sont les conséquences de leurs actions ?? C'est en observant la naissance et le développement de communautés niant l'existence des virus que l'auteur décrypte les mécanismes de cette forme particulière de complotisme. Il nous présente, avec un sens étonnant de la pédagogie, les stratégies, les méthodes d'endoctrinement et surtout la cupidité des "? faux savants ? " de notre époque. Un livre essentiel pour mieux comprendre les défis de la science contemporaine et se prémunir contre les pièges de la désinformation scientifique. Laurent Foiry est docteur en génétique moléculaire et biologiste, chroniqueur pour Usbek & Rica.