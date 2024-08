Les Enfants du Solstice

Gaia, planète naguère prospère et saine, est aujourd'hui nécrosée par l'apparition de mystérieuses spores tandis que son peuple, au fil du temps, s'est vu abandonné par le reste de l'Empire. Reste pourtant cette tradition ancestrale qui les relie toujours à Ouranos, siège du pouvoir : le jour de leurs quinze ans, toutes les jeunes filles nées au solstice d'hiver et tous les garçons nés au solstice d'été ont ordre de rejoindre la Capitale. Ils y deviendront les prêtresses de Luna et les gardes de Phoebus : un avenir où le choix n'a pas sa place. Ambre et Leto se connaissent depuis l'enfance ; la première est fougueuse et téméraire, tandis que le second est de nature timide et délicate. Autrement dit, ils sont tous les deux désespérés du destin qu'on leur impose, une vie de calme et de recueillement pour Ambre, intrépide, un entraînement au combat harassant pour Leto, davantage passionné par les arts. Et s'ils échangeaient secrètement leurs identités ?