Déviant. Le vin nature par défaut(s)

Déviant, peut-être, mais pas d'évier ! Ah, le vin nature... Encensé ici, critiqué voire méprisé là, selon qu'on l'aime ou qu'on en rejette les défauts réels ou supposés. Pourtant, il incarne rien moins que le vin originel, à quelque 8000 millésimes de nous. Mais si on se trompait de débat ? Et si l'enjeu, pour pouvoir aimer pleinement le vin nature, était de parvenir à identifier et comprendre ses caractéristiques pour mieux les tolérer, ne plus les rejeter systématiquement et finir par accepter l'éventuel défaut, la fameuse déviance. Admettre enfin que la perfection n'est pas de ce monde, ou alors qu'elle n'a pas un intérêt fondamental, lorsqu'il s'agit juste de boire un bon coup. Car il n'y a bien que l'eau qui soit d'Evian ! La perception de chacune de ces déviations, aromatiques ou structurelles, et leur tolérance sont d'ailleurs très variables d'un individu à l'autre, mais ce qui importe le plus, finalement, c'est de boire le vin que l'on aime, quand il a une âme et qu'il révèle toute son énergie... Dans cette ode sans concession (ou presque) au vin nature, aussi documentée que distrayante, le spécialiste Olivier Grosjean en détaille tous les défauts, potentiels ou imaginaires, pour en finir une bonne fois avec les clichés et rétablir deux-trois vérités, offrant ainsi un manifeste solide mais accessible en faveur des vins "propres" , avec ou sans déviances !