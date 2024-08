La maison du yato

La maison dans la vallée (le yato) et les statues bouddhistes qui l'embellissent sont les témoins de l'histoire du Japon. Au fil des décennies, des familles l'habitent et la quittent. Les champs alentour évoluent jusqu'à devenir routes, immeubles, et tramways. Mais malgré le temps qui passe, la maison et ses statues, elles, gardent leur mémoire ancestrale et ne quittent jamais leur vallée. Pour les enfants : des images fourmillantes de détails à regarder, chaque fois les mêmes et chaque fois différentes Pour les parents : un album comme un documentaire pour découvrir l'histoire du Japon