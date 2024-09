Albert Camus et la nature contre l'histoire

Prix Nobel de littérature au talent universellement acclamé, Albert Camus (1913-1960) fut également un esprit clairvoyant s'alarmant d'une civilisation parvenue "à son dernier degré de sauvagerie" avec l'usage de la bombe atomique. Pour l'auteur de "L'homme révolté", l'histoire a coupé les racines qui reliaient les êtres humains à la nature, subordonnant leurs actions à la poursuite absurde de desseins abstraits et démesurés. Au contraire, à travers ce qu'il nomme la "pensée de midi", il propose le sens des limites, le don et la modestie comme valeurs cardinales. Si, comme nous le rappellent Alexis Lager et Rémi Larue, Albert Camus "ne se voulait pas prophète", relire son oeuvre en temps de crise climatique peut nous livrer quelques clefs pour parvenir à "choisir [...] entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques".