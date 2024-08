La Jungle. Harcèlement scolaire, tu peux t'en défaire

Manon rentre au collège. Et cette année, elle est déterminée : ça va être l'année de la hype. La populaire Stacey s'entiche d'ailleurs de la petite nouvelle qu'elle intègre aussitôt à sa bande. En parallèle, Manon enchaîne les bonnes notes. Bref, tout est vraiment parfait. Et ça, Stacey ne le supporte pas. C'est le début de la descente aux enfers pour Manon, dont le quotidien bascule progressivement dans la jungle du harcèlement scolaire. Cette BD raconte son parcours, et le chemin de ses parents, enseignants et professionnels pour l'aider à sortir de l'enfer.