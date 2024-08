La boite à énigmes CEI

Une série de problèmes numériques illustrés, pour travailler les notions mathématiques de manière originale en CE1 ! Des énigmes différenciées avec 3 niveaux de difficulté Un support motivant pour se confronter à la résolution de problèmes Les énigmes portent sur les trois grands domaines des mathématiques : les nombres et le calcul, l'espace et la géométrie ou les grandeurs et mesures. Chaque carte comporte deux questions : la première relève de la prise d'informations sur une image, elle est souvent assez facile ; la seconde demande la plupart du temps d'avoir déjà répondu à la première question. La question peut être écoutée à l'aide d'un QR code affiché sur le verso de de la carte. Contenu de la boite : - 60 énigmes illustrées (2 énigmes par carte). - Les fiches de réponses et la fiche de suivi à photocopier pour les élèves. - Les solutions des énigmes uniquement destinées à l'enseignant. - Un livret enseignant qui présente l'ensemble des fiches. Nouvelle édition : énigmes 100 % renouvelées La boite est prévue pour être utilisée avec la méthode MHM, mais elle peut être utilisée en complément de toute autre méthode, en classe ou à la maison.