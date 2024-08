Tao fête son anniversaire

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tao ! Maman prépare un magnifique gâteau. Tonton Paul et Tante Alice, eux, ont prévu plusieurs surprises : une excursion à Mons, un dîner à la friterie et une balade en calèche dans la ville ! L'occasion pour Tonton Paul de raconter à Tao et à Li Mei, sa petite soeur, la légende du Doudou... Quelle journée magique !