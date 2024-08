L'odyssée d'Abdoul. Enquête sur le crime organisé

Deux ans d'investigation,150 témoins, la culpabilité des Etats. En cherchant à monter son atelier de confection, Abdoul, tailleur ivoirien, a pris sans le savoir la route de l'esclavage en 2015. Exploité au Burkina Faso puis au Niger, il se retrouve dans un camp de travail libyen où l'on affame, torture, prostitue. Jeté à moitié mort dans une embarcation en route vers l'Italie, il finit par arriver à Prato, cité textile en proie aux mafias italiennes, nigérianes et chinoises. A travers l'histoire d'Abdoul, Audrey Millet décortique les réseaux mondiaux de trafics - d'armes, de drogue, d'organes, d'êtres humains - dans lesquels tant de migrants se retrouvent piégés. Elle nous livre un essai-enquête salutaire qui analyse un système inextricable dont les enjeux politiques et sociétaux ne peuvent plus être ignorés. La lueur d'espoir viendra d'Abdoul, figure d'humanité invaincue.