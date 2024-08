Le domicile, acteur de la transition environnementale

Comment se loger autrement et comment se nourrir différemment, demain, pour que nos façons de vivre soient compatibles avec le respect des limites planétaires ?? Ce sont les questions que nous avons posées à des architectes, bailleurs, urbanistes, élus, acteurs engagés, professionnels de la restauration, spécialistes de l'opinion, experts et sociologues pour nous aider à penser la double question de l'écologie du domicile et de l'écologie à domicile. Avec une ambition ? : trouver la juste articulation entre l'engagement citoyen dans son cadre le plus quotidien et les dispositifs collectifs qui permettront de faire du domicile un levier de la transition environnementale. Parce que le domicile demeure un grand impensé de nos politiques publiques, la Fondation du Domicile s'est donné pour mission d'éclairer les nouveaux rôles et les nouveaux usages de ce dernier et de soutenir les initiatives innovantes au service du mieux vivre chez soi.