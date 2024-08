Nephilims Tome 2 : Hurlements

Au Smithsonian Institute, on n'a plus aucune nouvelle de l'expédition scientifique partie dans les monts Ozarks, sur les traces d'une race de géants qui aurait existé en Amérique du Nord. Et l'armée a d'autres sudistes à fouetter, car la guerre de sécession fait rage... Seul à présent, Kennicott décide de se rendre sur place pour retrouver ses amis et collègues. Il ignore que ces derniers sont coincés au beau milieu d'une poudrière où les humains se déchirent au gré d'alliances de fortune. Entre régiment confédéré, troupe afro-américaine nordistes et amérindiens, la violence fait rage alors que les "grands anciens" entendent bien prendre part au conflit.