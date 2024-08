MOI LENINE

Cette autobiographie imaginaire de Michel Buenzod permet de participer, de l´intérieur, à l´existence quotidienne de Lénine : ses relations avec Trotski, Staline et d´autres acteurs de la Révolution ; et à sa vie personnelle où deux femmes - Nadejda et Inessa - ont joué un rôle majeur. Projeté dans la tête de Lénine, le lecteur partage les enthousiasmes, les doutes du héros, puis sa lutte contre la maladie qu´il tente de surmonter pour continuer son oeuvre. Enfin, Lénine évoque de nombreux souvenirs de ses séjours en Suisse et en France.