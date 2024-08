Pop-Porn. Le porno c'est pas la vraie vie !

Après avoir raconté son premier visionnage d'un film pour adulte, Caroline Nasica a reçu des centaines de témoignages de personnes ayant été exposées elles aussi trop tôt, et souvent contre leur gré, au porno. L'exposition des enfants a ? la cyberpornographie intervient de manière toujours plus précoce. Le visionnage de ces images, s'il n'est pas accompagné de la parole d'un adulte, peut avoir des conséquences sur le rapport au corps, à la performance et aux rapports amoureux. "Pop Porn" invite à détricoter les mécanismes du porno pour faire la part des choses entre fiction et réalité.