Lecture Compréhension CE1 MHF. Guide des séances + ressources

MHF : enseigner la littérature et la compréhension autrement ! En complément ou indépendamment de MHF étude de la langue. Une pochette contenant : un guide des séances + des fiches " ressources " pour l'élève et pour l'enseignant. > Des contenus pédagogiques dédiés à la lecture, l'enseignement de la compréhension et la culture littéraire, couvrant tout le programme. > Une programmation souple autour de 9 projets qui s'articulent autour d'oeuvres intégrales et de textes de genres variés. > La mise en oeuvre guidée des séances sur 30 semaines : 4 séances de travail par semaine avec une alternance de temps courts et ritualisés en collectif (fluence, enseignement des stratégies ou débats) et de temps plus longs en autonomie (lecture de l'oeuvre, technique de lecture, travail sur le carnet de lecteur...). > De la différenciation pour s'adapter à l'hétérogénéité de la classe : - l'activité " technique de lecture " (fluence ou lecture expressive) est répartie selon les besoins des élèves au regard de leur niveau en lecture ; - la version audio des textes étudiés constitue une alternative intéressante pour permettre aux élèves Dys d'accéder aux contenus littéraires. > Pour chaque oeuvre sélectionnée, des lectures en réseau et une transversalité des apprentissages (Questionner le monde, Histoire des arts, Arts-plastiques etc.) > Des fiches " ressources " à photocopier pour travailler le lexique, la lecture, la fluence, le résumé de l'oeuvre, etc. > Une démarche active pour encourager le plaisir de lire. + Inclus ! Les ressources Biblio Manuels à télécharger avec l'achat de d'ouvrage papier : Les audios des textes (pour les élèves en difficulté) Des albums, des documentaires... à vidéoprojeter pour travailler le rapport texte/images. Les diaporamas pour les séances de travail en collectif. Les " synthèses " des activités ritualisées à personnaliser et à imprimer. > Le mode d'emploi pour accéder aux ressources numériques : ecole. nathan. fr/activation_numerique