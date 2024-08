Le château des rentiers

Un roman plein d'humour et de devinettes qui nous entraîne dans un voyage vertigineux à travers les générations. Devant un immeuble du XIIIe arrondissement de Paris, Agnès rejoint en pensée Boris et Tsila, ses grands-parents, et tous ceux qui vivaient ici autrefois. Rue du Château-des-Rentiers, ces Juifs originaires d'Europe centrale avaient inventé une vie en communauté. Le temps a passé, mais qu'importe puisque grâce à l'imagination, on peut avoir à la fois 17, 22, 53 et 90 ans. Le passé et le présent se superposent et l'utopie vécue par Boris et Tsila devient à son tour le projet d'Agnès. "Un récit empli du mystère d'être vivant". Le Monde Agnès Desarthe est née en 1966 à Paris. Romancière largement primée, elle a notamment reçu le prix du Livre Inter 1996 pour Un secret sans importance, le prix Renaudot des lycéens 2010 pour Dans la nuit brune et le prix Littéraire du Monde 2015 pour Ce coeur changeant. Tous ses titres sont disponibles chez Points.