Histoire Géographie EMC 5e. Manuel, Edition 2024

Une nouvelle édition du manuel Histoire Géographie EMC 5e ! - Une partie EMC 5e qui offre toutes les clés pour mettre en oeuvre la réforme de l'EMC - Un format d'études sur une page pour plus de souplesse - Des synthèses dessinées en EMC - En géographie, des pages consacrées aux ODD de l'ONU, pour répondre aux attentes des ajustements du programme de juillet 2020 : des pages "Repères ODD" pour présenter les enjeux du développement durable à travers chaque ODD ; des pages "Mission ODD" pour inviter à un engagement citoyen des élèves en faveur du développement durable - En histoire, des pages "Repères" (chronologie, carte et infographies) pour donner un premier aperçu des bases du chapitre - Un manuel mettant l'élève au centre des apprentissages : des activités pour faciliter l'apprentissage du cours (questions, schéma de synthèse à compléter), des exercices de révision, des méthodes originales et ludiques pour apprendre autrement (avec le numérique, le jeu et la bande dessinée) - Une proposition d'activité ludique numérique (Genially) pour réviser autrement chaque chapitre d'histoire et géographie - De nombreuses autres ressources numériques : cartes et documents interactifs, exercices interactifs pour réviser, liens vers des vidéos et podcasts, cours enregistrés...