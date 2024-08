Archéologie de l'intime

Si d'aucuns disent que le livre est un tombeau provisoire pour les joies et les blessures intimes, pour Clothilde Delacroix, il est surtout le lieu d'une archéologie. Ballottée entre pulsions de vie et abandons à la mort, l'autrice se réapproprie ainsi son passé traumatique, page après page et sans fard : une grossesse presque fatale, un corps dépossédé par des prédateurs et la médecine, un destin qu'elle croit condamné par une malédiction funeste. Porté par la douceur d'aquarelles aux teintes lumineuses et une imagerie symboliste et comique, Clothilde Delacroix déploie un récit très personnel, d'une réconciliation avec soi, mais aussi universel, celui d'une mère en devenir. Dans la lignée de Florence Dupré La Tour et Catherine Meurisse, l'autrice jeunesse Clothilde Delacroix glisse sa voix à la fois esthétique, touchante, universelle et piquante d'humour.