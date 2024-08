American Parano Tome 2 : Black House

Après deux meurtres aux allures de rituels satanistes, l'inspectrice Kim Tyler patauge dans l'hémoglobine. Et sa confrontation avec Baron Yeval, le fondateur de " l'Eglise de Satan ", ne cesse de se compliquer, car cet escroc manipulateur joue au chat et à la souris avec la jeune détective. Dotée d'un nouvel équipier depuis que son partenaire Ulysses Ford est à l'hôpital, Kim va voir son enquête s'accélérer lorsqu'un marginal venu de nulle part se livre aux autorités et prétend être l'assassin. Mais la vérité se cache peut-être derrière ce coupable un peu trop commode... Une vérité que Kim, toujours à la recherche d'explications sur le suicide de son père, redoute encore de découvrir... La conclusion du polar sixties choc et pop signé Hervé Bourhis et Lucas Varela, une plongée étourdissante dans un San Francisco hippie et sulfureux !