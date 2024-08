La rentrée de Pinpin

Qu'il est difficile de lâcher la main de sa maman pour aller à la crèche ou à l'école pour la première fois... Dans cet album, toute la douceur et la tendresse de He Zhihong accompagnent le lecteur au fil des pages. Ainsi, l'inquiétude et l'appréhension laissent la place au plaisir de la découverte et à la joie de se faire des amis. Un album indispensable pour aborder avec les petits l'entrée à l'école et les premières séparations.