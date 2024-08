Une nuit à la bibliothèque

Un groupe d'enfant se rend à la bibliothèque pour la première fois. Chacun a apporté son doudou. Quel bonheur d'écouter les grands faire la lecture à voix haute ! Le dernier livre lu, les peluches ont l'air fatiguées. La journée s'achève, il est l'heure pour les enfants de rentrer, pour mieux revenir le lendemain. Ce soir, leurs doudous dormiront à la bibliothèque ! Pendant la nuit, alors que tout est calme, soudain, un ours en peluche se réveille. Puis c'est le tour d'un crocodile, et d'un petit lapin. Les doudous jouent avec les livres et mettent la pagaille dans les rayons. Commence alors une nuit vraiment magique... Un joli album tout en tendresse, pour donner l'envie de lire et de rêver.