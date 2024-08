La Brigade

"Après l'amour, les clowns et les cours de récré de l'étrange, Victor Hussenot jette son dévolu sur l'iconique Merlin L'Enchanteur. Ce dernier se désespère d'être tombé en désuétude. Il demande de l'aide à Pierrot, un mystérieux magicien, qui lui propose d'accomplir une quête chimérique avec une brigade de héros. Chose dite, chose faite. Mais, petit hic, la quête que Pierrot a inventée ne tarde pas à lui échapper et un sinistre personnage s'invite dans l'aventure... Une nouvelle bande dessinée de Victor Hussenot encore plus déjantée et spectaculaire que les précédentes".