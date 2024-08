Les Schtroumpfs et le village Tome 7 : Le Pays des Pierres schtroumpfantes

Longue fut la route qui mène au pays des Pierres schtroumpfantes, mais Menthe, Tempête et Bouton d'Or y parviennent enfin, flanquées du Schtroumpf à Lunettes qui se demande encore ce qu'il est venu schtroumpfer dans cette galère. Parce que, non, nos héroïnes et leur méthodique ami ne sont pas au bout de leurs peines. Parviendront-elles à trouver la source magique pour y tremper le bâton de Saule ? Rien n'est moins sûr...