Préliminaires pour un verger futur. Nouvelles

Trois histoires d'amour autour de la Palestine, de ses légendes et de son futur. De Shanghaï à Jérusalem, de Gaza à Bombay, chacun des personnages tente, loin de la terre natale ou de la langue maternelle interdite, de forger ses propres récits dans une modernité affirmée. En prélude à ces nouvelles denses et intimes, la voix talentueuse de Karim Kattan évoque la tragédie de son pays aujourd'hui. Un poème pour essayer de dire, dénoncer et résister.