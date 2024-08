Les mots font l’amour. 465 Citations surréalistes

Ce recueil de 465 citations surréalistes est celui de 465 preuves de la vérité de tous les contes de fée, c'est-à-dire 465 preuves que, pour chacun à chaque fois, non seulement "il était une fois" mais que toujours il sera une fois, 465 preuves aussi singulières que plurielles, 465 preuves irréfutables et en même temps porteuses de la plus urgente question : "La médiocrité de notre univers ne dépendrait-elle pas de notre pouvoir d'énonciation ? ", 465 preuves qu'il est possible d'y répondre et que c'est à chacun de le faire, ici et maintenant.