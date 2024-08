L'école à deux vitesses

Paraissant à la rentrée 2023, un essai choc contre l'exclusion scolaire et fustigeant la faillite du système éducatif, par l'auteur de La Fabrique du crétin, vendu à plus de 150 000 exemplaires. Dans les rouages de la Fabrique du Crétin Au sein de l'Ecole telle qu'elle est, une minuscule élite s'est construit un système éducatif qui lui permet de se cloner, pendant que 90 % des élèves sont confinés dans des établissements du second rayon. C'est ce qu'on appelle l'héritocratie. Depuis quarante ans, les politiques publiques ont visé - non sans hypocrisie, vu les écarts d'investissement entre établissement richement dotés et les autres - à rectifier cet état de choses. Ce faisant, elles sont parvenues au résultat inverse... En fait, le système a mis au point les conditions de sa survie et de sa reproduction, quitte à éliminer les menaces que constitueraient les " petits pauvres " - étant entendu que les classes dirigeantes, auxquelles se joignent les classes intellectuelles (et au premier rang les enseignants, qui jouent un double jeu équivoque), a créé les conditions scolaires de la reproduction (comme disaient Bourdieu et Passeron) de leur oligarchie. Cet essai étudie la mise en place de ce système d'exclusion et montre comment toutes les décisions prises n'ont fait que conforter le système à deux vitesses. Les pédagogies prétendument destinées à mieux éduquer les enfants les moins favorisés, en dépensant des sommes considérables, ont permis de les rejeter plus sûrement... en douceur. Il est temps d'adopter une politique qui donnerait à tous des chances égales ! Et ainsi amener chaque enfant au plus haut de ses capacités, quelle que soit son origine sociale. Admettre une fois pour toutes que les " petits pauvres " ne sont pas plus bêtes que les plus fortunés. Sans quoi nous irions droit vers une déflagration scolaire...