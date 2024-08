Le jeu d'échecs et le mat

Rares sont les livres qui traitent en profondeur de la spiritualité et du symbolisme du jeu d'échecs. Aussi, le présent ouvrage permettra à l'amateur d'échecs, comme à toute personne curieuse des choses de l'esprit, de découvrir dans le Livre muet des échecs un condensé de la connaissance spirituelle. Le lecteur découvrira de nombreux points essentiels dans ce jeu de la sagesse immémoriale, présentés en profondeur et pour la première fois. La recherche du " chaînon manquant " de son origine mystérieuse le conduira au coeur de la science des nombres, des carrés magiques et de la spiritualité pythagoricienne. Avec le jeu d'échecs, au même titre qu'avec le tarot et le Yi King, l'homme tient entre ses mains l'un des livres muets qui sollicitent son intelligence et sa conscience depuis les temps les plus anciens. Le jeu d'échecs nous parle de l'homme véritable, de son évolution, et de la métamorphose du monde. Si les dés symbolisent le hasard et l'aléa, le jeu d'échecs caractérise au plus haut point la volonté de l'homme de prendre son destin en main. Le combat échiquéen est celui que mène l'homme de lumière dans sa quête de la connaissance véritable qui se conquiert. C'est le combat de la victoire sur l'ignorance et la Mort. C'est le combat d'une brûlante actualité. La partie d'échecs est celle de l'homme engagé dans un chemin d'éveil de la Conscience dont le but est symbolisé par le Mat. Depuis l'Egypte, la Grèce et l'Inde, au travers de la Perse et de l'Islam, en se parachevant au coeur de la chrétienté médiévale et à la Renaissance en des règles universellement admises, le Noble Jeu apparaît comme un symbole de la transmission de la connaissance spirituelle et de la Cité idéale. La décision des Nations unies de proclamer le 20 juillet de chaque année la Journée mondiale du jeu d'échecs constitue à cet égard un signe des temps.