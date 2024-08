L'image de Dieu chez Jean Chrysostome. Statut de l'humain et interactions dans l'univers visible

L'interprétation relationnelle que fait Jean "Bouche d'or" de Gn 1, 27 est l'objet de ce livre. Conformément à la ligne exégétique d'Antioche en effet, Jean Chrysostome interprète "créé à l'image de Dieu" non dans le sens de qualités et dotations de l'âme mais dans celui d'une relation d'autorité sur l'univers : "être image de Dieu, c'est être maître de l'univers" . Partant de cette interprétation, on comprendrait mal l'humain en n'en faisant pas un être foncièrement relié à la nature, ce d'autant que la dignité d'être image de Dieu consiste essentiellement à être en lien avec la nature en exerçant avec qualité l'autorité qu'il a ainsi sur toutes les entités de l'univers visible. La relation à la nature n'est pas un pis-aller ; elle est constitutive de l'humain. Au milieu des entités de l'univers, les animaux, les végétaux et les minéraux, qui ont été créés pour lui, préposés à des fonctions d'entretien et pédagogiques et ordonnés pour son bien physique et spirituel, l'humain doit avoir une présence et un comportement favorisant la communauté créaturelle et l'équilibre de l'univers. Un manquement de sa part peut porter atteinte à la quiétude de l'univers. Or, la qualité de la présence de l'humain à son environnement est fortement conditionnée par la qualité des relations qu'il entretient avec Dieu et avec autrui. Il a à honorer "la ressemblance" avec Dieu à travers une vie de douceur et de vertu afin de garder intact l'honneur d'être image. Quand il perd la ressemblance parce qu'il a péché et que dans la foulée la parrhésie c'est-à-dire son amitié avec Dieu est altérée, l'humain fait l'expérience d'une perturbation de son autorité sur l'univers et de sa communion avec les éléments à lui confiés par le créateur. Toutes les relations de l'humain sont liées chez Jean Chrysostome.