Bijouterie. Art et techniques

Cet ouvrage extrêmement complet aborde tous les procédés utilisés dans l'art de la bijouterie. Après avoir retracé l'histoire de la fabrication des bijoux, il s'intéresse à l'équipement de l'artisan en détaillant ses outils et leurs usages. Les matériaux sont également étudiés, car il est nécessaire de connaître leurs propriétés pour pouvoir les transformer et explorer les différentes possibilités de finition. Toutes les techniques employées en bijouterie sont ensuite présentées une à une : d'abord celles de base (perçage, limage, soudure, polissage), puis le montage, la mise en forme, les mécanismes, le travail de la couleur et des textures, et enfin les procédés plus spécifiques comme le sertissage et l'enfilage. En fin d'ouvrage, une partie dédiée à la création, à la promotion et à la vente des bijoux s'adresse plus particulièrement à ceux qui souhaitent se professionnaliser et s'installer à leur compte.