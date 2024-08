Incarner l'amour. Sept manières d'ouvrir votre coeur et de créer votre bonheur

Vous êtes-vous déjà demandé comment créer une vie épanouie emplie d'amour ? Véritable experte en autonomisation émotionnelle, Sarah Prout vous emmène dans un voyage extraordinaire à la découverte de l'essence de l'amour véritable et vous délivre de précieux conseils pour l'incarner pleinement et l'attirer à soi. Dans ce manuel de transformation personnelle, vous découvrirez 7 grands principes enrichis des témoignages sans filtre de l'auteure, d'exercices et de conseils pratique pour améliorer votre relation à vous-même et aux autres grâce au pouvoir infini de l'amour. Vous apprendrez ainsi à faire de l'amour une force de guérison et de création dans tous les aspects de votre vie. Cet ouvrage inspirant sera un véritable allié pour guérir vos blessures du passé, transformer vos relations, trouver un sens plus profond à votre vie, manifester tous vos désirs et créer la vie que vous méritez. Osez ouvrir votre coeur et créez une vie emplie de bonheur et d'abondance !