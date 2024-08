Agenda Sorcière. Edition 2025

- Agenda sur 12 mois, de janvier à décembre 2025, avec toutes les informations lunaires (lune croissante-décroissante, montante-descendante, constellations du zodiaque) utiles à la pratique de la sorcellerie. - Une semaine par double-page, un espace pour chaque jour de la semaine pour noter les activités et les rendez-vous, ainsi que informations en rapport avec la sorcellerie (présentation d'une plante magique, d'un cristal, rituel, conseils, etc.) - Une introduction pour comprendre la pratique de la sorcellerie. - Des informations pratiques : vacances scolaires, sabbats, planning de l'année sur 4 pages pour tout voir d'un coup d'oeil, jours fériés, fêtes, calendrier 2026. - Format pratique et solide, parfait pour glisser dans un sac et l'emporter partout. - Fabrication soignée : reliure intégra, tranchefile, marque-page, coins arrondis, élastique de fermeture.