Comment l'esprit fait danser la matière. Psychokinèse et guérisons inexpliquées

Antoine Sénanque, médecin neurologue, et Jocelin Morisson, journaliste scientifique, révèlent dans cet ouvrage passionnant leur investigation sur un sujet qui touche aux frontières des capacités de l'esprit et du corps ainsi qu'au grand mystère qui les réunit. L'action de la pensée sur la matière relève d'un mythe dans nos sociétés modernes. Pourtant, de nombreuses données scientifiques confirment aujourd'hui cette possibilité. Des fameux tordeurs de métal aux guérisons induites par la volonté ou la foi, l'esprit semble capable d'influencer le comportement de la matière, qu'elle soit inerte ou vivante. Le pouvoir des guérisseurs, des coupeurs de feu ou des praticiens de soins énergétiques trouverait également sa source dans cette capacité naturelle présente en chacun de nous, qui a même été observée chez les animaux. Le dossier fourni des guérisons inexpliquées, voire miraculeuses, est à lui seul une indication des capacités de l'esprit et du corps à déjouer les pronostics, y compris les plus sombres, bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'un simple effet placebo. A n'en pas douter, depuis toujours, l'esprit danse avec la matière dans une farandole amoureuse qu'il nous faut accomplir en pleine conscience.